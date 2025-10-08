Стала известна сетка выставочного турнира UTS в Гонконге, где сыграет Андрей Рублёв
14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв узнал своего первого соперника на выставочном турнире UTS, который пройдёт в Гонконге. В соревнованиях примут участие восемь игроков, которые начнут борьбу за титул с четвертьфинальных поединков.
UTS в Гонконге, 1/4 финала:
- Алекс де Минор (Австралия) — Чжан Чжичжэнь (Китай);
- Цзюнчэн Шан (Китай) — Якуб Меншик (Чехия);
- Андрей Рублёв (Россия) — Коулман Вон (Гонконг);
- Франсиско Серундоло (Аргентина) — Адриан Маннарино (Франция).
Ранее Рублёв потерпел четвёртое поражение подряд в матче одиночного разряда на турнирах ATP. 4 октября он проиграл во втором круге турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай) японцу Йосихито Нисиоке (181-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 1:6, 4:6.
