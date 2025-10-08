«Мастерс» в Шанхае, 2025 год: расписание матчей на 8 октября

Сегодня, 8 октября, в Шанхае продолжится турнир категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей восьмого игрового дня соревнований на харде.

Теннис. «Мастерс» в Шанхае (Китай), четвёртый круг. Расписание встреч на 8 октября (время московское):

7:30. Артур Риндеркнеш (Франция) — Иржи Легечка (Чехия);

9:00. Нуну Боржеш (Потугалия) — Алекс де Минор (Австралия);

13:30. Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Лоренцо Музетти (Италия);

15:00. Лёнер Тьен (США) — Даниил Медведев (Россия).

Турнир категории «Мастерс» в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.