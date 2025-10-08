Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Турнир WTA-1000 в Ухане, 2025 год: расписание матчей на 8 октября

В среду, 8 октября, пройдёт третий игровой день турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей второго круга турнира.

Теннис. Турнир категории WTA-1000 в Ухане (Китай), второй круг. Расписание встреч на 8 октября (время московское):

6:00. Хейли Баптист (США) — Джессика Пегула (США);

6:00. Майя Джойнт (Австралия) — Катержина Синякова (Чехия);

6:00. Екатерина Александрова (Россия) — Энн Ли (США);

7:30. Моюка Утидзима (Япония) — Кори Гауфф (США);

7:30. Софья Кенин (США) — Людмила Самсонова (Россия);

7:30. Магдалена Френх (Польша) — Каролина Мухова (Чехия);

9:00. Арина Соболенко (Беларусь) — Ребекка Шрамкова (Словакия);

11:00. Наоми Осака (Япония) — Линда Носкова (Чехия);

14:00. Жасмин Паолини (Италия) — Юань Юэ (Китай);

15:30. Елена Рыбакина (Казахстан) — Жаклин Кристиан (Румыния).