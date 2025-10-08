В ATP заявили о возможном введении специального правила после жалоб на жару в Шанхае

ATP может ввести дополнительное специальное правило, регламентирующее действия организаторов соревнований при сильной жаре, сообщает Reuters.

«Этот вопрос находится на стадии активного рассмотрения, и в настоящий момент оцениваются дополнительные меры, в том числе введение официальной политики в отношении перегрева, в ходе консультаций с игроками, организаторами турниров и медицинскими экспертами. Безопасность игроков остаётся главным приоритетом для ATP», — приводит Reuters слова представителя ATP.

В ходе проходящих в эти дни хардовых турниров категории «Мастерс» и WTA-1000 в Шанхае (Китай) со стороны теннисистов поступали многочисленные жалобы на экстремально жаркие погодные условия, несколько игроков по этой причине снялись с турнира по ходу соревнований.

Согласно текущим правилам, решение о приостановке соревнований из-за неблагоприятных погодных условий, в том числе сильной жары, принимает местный представитель ATP, который координирует свои действия с медицинскими бригадами на месте проведения соревнований, а также с местными властями.

Видео: Китайские фанаты приветствуют Даниила Медведева в Шанхае: