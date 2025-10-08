Джессика Пегула в трёх сетах обыграла Хейли Баптист во втором круге «тысячника» в Ухане

Шестая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Ухане. В матче второго круга она обыграла соотечественницу Хейли Баптист, занимающую 55-ю строчку мирового рейтинга WTA. Встреча завершилась со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (8:6).

Встреча теннисисток продолжалась 2 часа 55 минут. За это время Пегула подала пять эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 18. На счету Баптист семь эйсов, четыре двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13.

В третьем круге Пегула сыграет с российской теннисисткой Екатериной Александровой.

Турнир в Ухане проходит с 6 по 12 октября. Действующей чемпионкой соревнований является белоруска Арина Соболенко.