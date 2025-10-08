Екатерина Александрова обыграла Энн Ли во втором круге «тысячника» в Ухане

11-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Ухане. В матче второго круга она обыграла представительницу США Энн Ли, занимающую 46-ю строчку мирового рейтинга WTA. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:2.

Встреча теннисисток продолжалась 1 час 32 минуты. За это время Александрова подала два эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из пяти. На счету Ли один эйс, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи.

В третьем круге россиянка сыграет с победительницей матча Джессика Пегула (США) — Хейли Баптист (США).

Турнир в Ухане проходит с 6 по 12 октября. Действующей чемпионкой соревнований является белоруска Арина Соболенко.