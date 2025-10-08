Скидки
Теннис

Белинда Бенчич — Элисе Мертенс, результат матча 8 октября 2025, счет 2:0, 2-й круг WTA-1000 в Ухане

Белинда Бенчич вышла в 3-й круг Уханя на отказе Мертенс и сыграет там с Игой Швёнтек
Белинда Бенчич
Комментарии

Швейцарская теннисистка 15-я ракетка мира Белинда Бенчич вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). Её соперница — бельгийка Элисе Мертенс (21-я строчка рейтинга) не явилась на матч предположительно из-за проблем со здоровьем.

Ухань. 2-й круг
08 октября 2025, среда. 07:25 МСК
Белинда Бенчич
15
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
Rt
1 2 3
         
         
Элисе Мертенс
21
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс

В следующем круге хардовых соревнований Белинда Бенчич сыграет с польской теннисисткой второй ракеткой мира Игой Швёнтек.

Ранее Швёнтек во втором круге обыграла чешскую теннисистку 41-ю ракетку мира Мари Боузкову со счётом 6:1, 6:1. Представительница Польши выполнила три подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10. На счету Боузковой одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Календарь турнира в Ухане
Сетка турнира в Ухане
