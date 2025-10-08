Белинда Бенчич вышла в 3-й круг Уханя на отказе Мертенс и сыграет там с Игой Швёнтек
Швейцарская теннисистка 15-я ракетка мира Белинда Бенчич вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). Её соперница — бельгийка Элисе Мертенс (21-я строчка рейтинга) не явилась на матч предположительно из-за проблем со здоровьем.
Ухань. 2-й круг
08 октября 2025, среда. 07:25 МСК
15
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
Rt
|1
|2
|3
|
|
21
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
В следующем круге хардовых соревнований Белинда Бенчич сыграет с польской теннисисткой второй ракеткой мира Игой Швёнтек.
Ранее Швёнтек во втором круге обыграла чешскую теннисистку 41-ю ракетку мира Мари Боузкову со счётом 6:1, 6:1. Представительница Польши выполнила три подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10. На счету Боузковой одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух.
