Теннис

Мария Шарапова появилась на обложке номера L’Équipe

Мария Шарапова появилась на обложке номера L’Équipe
Мария Шарапова
Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова попала на обложку нового номера L’Équipe. Заголовок выпуска — «Шарапова вернулась». В свет номер выйдет в субботу, 11 октября.

Мария Шарапова

Мария Шарапова

Фото: L’Équipe

Ранее известная спортсменка поделилась с подписчиками в социальных сетях, что провела первую за два года тренировку на теннисном корте.

Мария Шарапова — самая титулованная теннисистка России, с 2025 года член Международного зала славы тенниса. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде.

«Лучшие 30 минут за день». Шарапова вышла на корт спустя два года и пережила массу эмоций
