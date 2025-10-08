Мария Шарапова появилась на обложке номера L’Équipe

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова попала на обложку нового номера L’Équipe. Заголовок выпуска — «Шарапова вернулась». В свет номер выйдет в субботу, 11 октября.

Мария Шарапова Фото: L’Équipe

Ранее известная спортсменка поделилась с подписчиками в социальных сетях, что провела первую за два года тренировку на теннисном корте.

Мария Шарапова — самая титулованная теннисистка России, с 2025 года член Международного зала славы тенниса. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде.