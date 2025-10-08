Артур Риндеркнеш вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае, обыграв Легечку
Поделиться
54-я ракетка мира французский теннисист Артур Риндеркнеш вышел в четвертьфинал на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). В четвёртом круге он одержал победу над Иржи Легечкой из Чехии (19-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 7:6 (7:2).
Шанхай. 4-й круг
08 октября 2025, среда. 07:45 МСК
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 5
Иржи Легечка
И. Легечка
Матч продолжался 1 час 32 минуты. За это время Риндеркнеш выполнил девять подач навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из трёх. На счету Легечки три эйса, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
За выход в полуфинал «Мастерса» Риндеркнеш поборется с победителем матча Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Лоренцо Музетти (Италия).
Материалы по теме
Комментарии
- 8 октября 2025
-
10:20
-
10:15
-
10:09
-
10:04
-
09:49
-
09:38
-
09:24
-
09:15
-
09:05
-
08:30
-
07:41
-
01:37
-
00:59
-
00:47
-
00:33
- 7 октября 2025
-
23:59
-
23:41
-
22:57
-
22:50
-
22:37
-
21:58
-
20:54
-
20:35
-
20:00
-
19:51
-
19:27
-
18:55
-
18:22
-
17:59
-
17:35
-
17:07
-
16:57
-
16:53
-
16:31
-
16:12