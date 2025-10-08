Скидки
Теннис

Артур Риндеркнеш — результат матча 8 октября 2025, счёт 0:2, 4 круг Мастерс Шанхай

Артур Риндеркнеш вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае, обыграв Легечку
Комментарии

54-я ракетка мира французский теннисист Артур Риндеркнеш вышел в четвертьфинал на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). В четвёртом круге он одержал победу над Иржи Легечкой из Чехии (19-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 7:6 (7:2).

Шанхай. 4-й круг
08 октября 2025, среда. 07:45 МСК
Артур Риндеркнеш
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 5
         
Иржи Легечка
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка

Матч продолжался 1 час 32 минуты. За это время Риндеркнеш выполнил девять подач навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из трёх. На счету Легечки три эйса, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За выход в полуфинал «Мастерса» Риндеркнеш поборется с победителем матча Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Лоренцо Музетти (Италия).

Календарь турнира в Шанхае
Сетка турнира в Шанхае
