Людмила Самсонова пробилась в третий круг турнира в Ухане, где может сыграть с Соболенко

Российская теннисистка 20-я ракетка мира Людмила Самсонова обыграла соперницу из США Софью Кенин (28-я строчка рейтинга) в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). Счёт — 3:6, 6:3, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 56 минут. За это время россиянке удалось выполнить 12 эйсов и реализовать 4 брейк-пойнта из 11. Она также допустила две двойные ошибки. Американка выполнила шесть подач навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из пяти.

В третьем круге хардовых соревнований Людмила Самсонова сыграет с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь) — Ребекка Шрамкова (Словакия).