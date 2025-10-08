Скидки
Софья Кенин — Людмила Самсонова, результат матча 8 октября 2025, счет 1:2, 2-й круг WTA-1000 в Ухане

Людмила Самсонова пробилась в третий круг турнира в Ухане, где может сыграть с Соболенко
Людмила Самсонова
Комментарии

Российская теннисистка 20-я ракетка мира Людмила Самсонова обыграла соперницу из США Софью Кенин (28-я строчка рейтинга) в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). Счёт — 3:6, 6:3, 6:1.

Ухань. 2-й круг
08 октября 2025, среда. 07:55 МСК
Софья Кенин
28
США
Софья Кенин
С. Кенин
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 1
3 		6 6
         
Людмила Самсонова
20
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Встреча продолжалась 1 час 56 минут. За это время россиянке удалось выполнить 12 эйсов и реализовать 4 брейк-пойнта из 11. Она также допустила две двойные ошибки. Американка выполнила шесть подач навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из пяти.

В третьем круге хардовых соревнований Людмила Самсонова сыграет с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь) — Ребекка Шрамкова (Словакия).

Календарь турнира в Ухане
Сетка турнира в Ухане
Белинда Бенчич вышла в 3-й круг Уханя на отказе Мертенс и сыграет там с Игой Швёнтек
