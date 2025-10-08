Скидки
Даниил Медведев — Лёнер Тьен: где смотреть, во сколько начало матча «Мастерса» в Шанхае

Сегодня, 8 октября, в Шанхае (Китай) продолжается турнир серии «Мастерс». В рамках матча четвёртого круга встретятся 36-я ракетка мира американский теннисист Лёнер Тьен и россиянин Даниил Медведев, занимающий 18-ю строчку рейтинга ATP.

Шанхай. 4-й круг
08 октября 2025, среда. 15:00 МСК
Лёнер Тьен
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Матч начнётся не ранее 15:00 по московскому времени. В России трансляцию турниров ATP осуществляет BB Tennis. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Лёнер Тьен — Даниил Медведев.

Счёт личных встреч — 2-0 в пользу Тьена. Он дважды выиграл у Медведева в этом году — во втором круге Australian Open со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:7 (8:10), 1:6, 7:6 (10:7), завершив игру почти в три часа ночи по Мельбурну, и чуть больше недели назад в полуфинале Пекина со счётом 5:7, 7:5, 4:0, отказ. В обоих поединках Даниил не подал на матч (при 6:5 в решающей партии в Мельбурне и при 5:3 во втором сете в Пекине), а в Китае не мог играть третий сет из-за сильных судорог и поэтому был вынужден сняться.

