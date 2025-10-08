Кори Гауфф за 51 минуту обыграла Утидзиму и вышла в третий круг турнира в Ухане
Поделиться
Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф не испытала проблем в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). Со счётом 6:1, 6:0 она обыграла представительницу Японии Моюку Утидзиму (91-й номер рейтинга).
Ухань. 2-й круг
08 октября 2025, среда. 09:25 МСК
91
Моюка Утидзима
М. Утидзима
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|0
|
|6
3
Кори Гауфф
К. Гауфф
Встреча продолжалась 50 минут. За это время Гауфф удалось выполнить пять эйсов и реализовать пять брейк-пойнтов из восьми. Она не допустила ни одной двойной ошибки. Утидзима не выполнила ни одной подачи навылет и допустила одну двойную ошибку.
В третьем круге хардовых соревнований Кори Гауфф проведёт матч с победительницей встречи Чжан Шуай (Китай) — Сорана Кырстя (Румыния).
Материалы по теме
Комментарии
- 8 октября 2025
-
11:01
-
10:53
-
10:49
-
10:39
-
10:36
-
10:30
-
10:20
-
10:15
-
10:09
-
10:04
-
09:49
-
09:38
-
09:24
-
09:15
-
09:05
-
08:30
-
07:41
-
01:37
-
00:59
-
00:47
-
00:33
- 7 октября 2025
-
23:59
-
23:41
-
22:57
-
22:50
-
22:37
-
21:58
-
20:54
-
20:35
-
20:00
-
19:51
-
19:27
-
18:55
-
18:22
-
17:59