Кори Гауфф за 51 минуту обыграла Утидзиму и вышла в третий круг турнира в Ухане

Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф не испытала проблем в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). Со счётом 6:1, 6:0 она обыграла представительницу Японии Моюку Утидзиму (91-й номер рейтинга).

Встреча продолжалась 50 минут. За это время Гауфф удалось выполнить пять эйсов и реализовать пять брейк-пойнтов из восьми. Она не допустила ни одной двойной ошибки. Утидзима не выполнила ни одной подачи навылет и допустила одну двойную ошибку.

В третьем круге хардовых соревнований Кори Гауфф проведёт матч с победительницей встречи Чжан Шуай (Китай) — Сорана Кырстя (Румыния).