Главная Теннис Новости

Моюка Утидзима — Кори Гауфф, результат матча 8 октября 2025, счет 0:2, 2-й круг WTA-1000 в Ухане

Кори Гауфф за 51 минуту обыграла Утидзиму и вышла в третий круг турнира в Ухане
Кори Гауфф
Комментарии

Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф не испытала проблем в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). Со счётом 6:1, 6:0 она обыграла представительницу Японии Моюку Утидзиму (91-й номер рейтинга).

Ухань. 2-й круг
08 октября 2025, среда. 09:25 МСК
Моюка Утидзима
91
Япония
Моюка Утидзима
М. Утидзима
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		0
6 		6
         
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Встреча продолжалась 50 минут. За это время Гауфф удалось выполнить пять эйсов и реализовать пять брейк-пойнтов из восьми. Она не допустила ни одной двойной ошибки. Утидзима не выполнила ни одной подачи навылет и допустила одну двойную ошибку.

В третьем круге хардовых соревнований Кори Гауфф проведёт матч с победительницей встречи Чжан Шуай (Китай) — Сорана Кырстя (Румыния).

Календарь турнира в Ухане
Сетка турнира в Ухане
