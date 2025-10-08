Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ига Швёнтек установила уникальное достижение в XXI веке

Ига Швёнтек установила уникальное достижение в XXI веке
Комментарии

Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек одержала 60-ю победу в 2025 году. Вчера, 7 октября, она разгромила чешку Мари Боузкову (6:1, 6:1) во втором круге турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай).

Ухань. 2-й круг
07 октября 2025, вторник. 14:10 МСК
Мари Боузкова
41
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		1
6 		6
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Швёнтек одерживает 60 и более побед на протяжении четырёх сезонов подряд. В 2022 году она выиграла 67 матчей, в 2023-м — 68, в 2024-м — 64.

Таким образом, она стала первой теннисисткой в XXI веке с 60 и более победами на протяжении четырёх лет подряд. В последний раз такое достижение покорялось американке Линдсей Дэвенпорт и швейцарке Мартине Хингис (обе — в период с 1997 по 2001 год).

Материалы по теме
Белинда Бенчич вышла в 3-й круг Уханя на отказе Мертенс и сыграет там с Игой Швёнтек
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android