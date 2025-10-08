Ига Швёнтек установила уникальное достижение в XXI веке
Поделиться
Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек одержала 60-ю победу в 2025 году. Вчера, 7 октября, она разгромила чешку Мари Боузкову (6:1, 6:1) во втором круге турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай).
Ухань. 2-й круг
07 октября 2025, вторник. 14:10 МСК
41
Мари Боузкова
М. Боузкова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
2
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Швёнтек одерживает 60 и более побед на протяжении четырёх сезонов подряд. В 2022 году она выиграла 67 матчей, в 2023-м — 68, в 2024-м — 64.
Таким образом, она стала первой теннисисткой в XXI веке с 60 и более победами на протяжении четырёх лет подряд. В последний раз такое достижение покорялось американке Линдсей Дэвенпорт и швейцарке Мартине Хингис (обе — в период с 1997 по 2001 год).
Материалы по теме
Комментарии
- 8 октября 2025
-
11:01
-
10:53
-
10:49
-
10:39
-
10:36
-
10:30
-
10:20
-
10:15
-
10:09
-
10:04
-
09:49
-
09:38
-
09:24
-
09:15
-
09:05
-
08:30
-
07:41
-
01:37
-
00:59
-
00:47
-
00:33
- 7 октября 2025
-
23:59
-
23:41
-
22:57
-
22:50
-
22:37
-
21:58
-
20:54
-
20:35
-
20:00
-
19:51
-
19:27
-
18:55
-
18:22
-
17:59