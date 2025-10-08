Скидки
«Русский кролик в итоге станет №1». Тренер Серены Уильямс — о Мирре Андреевой

Мирра Андреева
Комментарии

Бывший тренер Серены Уильямс, член Зала славы тенниса Рик Макки высказался об эмоциональном срыве Мирры Андреевой на турнире в Ухане. Несмотря на психологическую нестабильность, россиянка станет сильнейшей в мире, считает специалист.

«Андреева настолько конкурентноспособна, что иногда из-за этого срывается. Ей всего 18, но она просто ненавидит проигрывать. Мирра создана для великих побед, и этот характер со временем станет её лучшим союзником. Русский кролик, без сомнения, в итоге станет номером один», — написал Макки в социальных сетях.

Накануне пятая ракетка мира в матче второго круга потерпела поражение от Лауры Зигемунд (Германия). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 3:6. Андреева допустила 15 двойных ошибок.

Ухань. 2-й круг
07 октября 2025, вторник. 15:50 МСК
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		3 3
6 4 		6 6
         
