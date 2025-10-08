Ким Клейстерс рассказала, за счёт чего ей удалось выиграть три ТБШ после рождения дочери

Бывшая первая ракетка мира бельгийка Ким Клейстерс рассказала о пути к трём выигранным ТБШ после рождения дочери. Она отметила, что просто начала тренироваться.

— После рождения дочери ты выиграла ещё три турнира «Большого шлема», как это возможно? В чём твой секрет?

— Никакого секрета нет, я не делала ничего нового по сравнению с тем, что делала до рождения Джейды, моей дочери. Просто вернулась к тренировкам с моим тренером Сэмом. Когда я завершила карьеру, я не планировала возвращаться. Я закончила карьеру, была счастлива дома, хотела сосредоточиться на себе. Мой муж, который тогда был ещё и моим парнем, и я, мы просто наслаждались обычной жизнью дома.

С самого начала карьеры я поняла, что мне не нравится теннисная среда, всё, что вокруг спорта. Я даже называла это цирком. С самого начала я поняла, что это всё совершенно не для меня. Любила играть в теннис, но всё, что было вокруг, отталкивало меня с самого начала карьеры. Поэтому, уйдя из спорта, я не собиралась возвращаться. Но через несколько месяцев после смерти отца я получила письмо от Уимблдона с приглашением сыграть выставочный матч. Это было в тот год, когда они построили крышу над центральным кортом, и у них должна была состояться какая-то церемония, и они направили мне настоящее официальное письмо с восковой печатью. Я сразу обратила на него внимание, оно выделялось среди остальной моей почты. Меня пригласили сыграть против Штеффи Граф и Андре Агасси вместе с Тимом Хэмлоном, я подумала, что да, было бы здорово.

Я начала тренироваться, просто так, для удовольствия. Тогда я ещё кормила грудью, просто начала немного тренироваться. И вдруг, через пару недель, во мне проснулась жажда соревнований. Не с другими, а с самой собой. Это желание становилось всё больше и больше. Я поняла, что, возможно, я ещё слишком молода, чтобы играть только выставочные матчи. Вот так всё и началось. Но ничего особенного я не делала. Я поняла, что мой тренер Сэм сыграл ключевую роль в моём возвращении. Он знал меня и до беременности, и после. И всё время, что я возвращалась в тур, понимал, в какой я форме.

Но никакого секрета нет, если ты мама, то ты просто берёшь и работаешь. Просто работаешь. Да, но когда я вернулась в туры, заметила одну вещь. Я не могла понять, что же я раньше делала со своим свободным временем, которое у меня было. Да, я тратила время на тренировки, работу в зале, массаж, восстановление. Но я не понимала, что же я делала в оставшееся время. Фильмы смотрела, что ли? После моего возвращения изменилось то, как я проводила время в туре. Всё стало иначе, потому что со мной начала ездить моя дочь, и это было прекрасно, мне очень это нравилось, и было такое особенное приключение, — приводит слова Клейстерс «БОЛЬШЕ! в YouTube».