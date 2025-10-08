Скидки
Теннис Новости

Экс первая ракетка мира Ким Клейстерс оценила возможность стать тренером

Экс первая ракетка мира Ким Клейстерс оценила возможность стать тренером
Комментарии

Четырёхкратная победительница ТБШ, бывшая первая ракетка мира бельгийка Ким Клейстерс высказала своё отношение к возможной работе тренером.

— Ким, ты никогда не думала о том, чтобы тренировать кого-то в туре? Или это не для тебя?
— Я несколько раз об этом думала, и были интересные предложения от игроков, но путешествия… Для меня это слишком. К тому же, я считаю, чтобы быть хорошим тренером, нужно проводить с игроком минимум 15−20 недель в году. Я не хочу быть тренером, который просто на связи по телефону. Я считаю, что нужен личный контакт, коммуникация, понимание игрока.

Конечно, сейчас технологии сделали этот процесс проще, но я всё равно считаю, что тренер должен быть рядом, должен видеть, как игрок живёт, не только на корте, но и вне корта. Конечно, идея тренировать очень заманчива, особенно если работать с таким игроком, с которым у меня есть связь Я чувствую, что могу ему помочь, но моему младшему ещё даже нет девяти лет, так что пока я всё ещё хочу побыть дома (смеётся), — сказала Клейстерс в интервью «Больше!».

