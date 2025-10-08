Экс первая ракетка мира Ким Клейстерс оценила возможность стать тренером

Четырёхкратная победительница ТБШ, бывшая первая ракетка мира бельгийка Ким Клейстерс высказала своё отношение к возможной работе тренером.

— Ким, ты никогда не думала о том, чтобы тренировать кого-то в туре? Или это не для тебя?

— Я несколько раз об этом думала, и были интересные предложения от игроков, но путешествия… Для меня это слишком. К тому же, я считаю, чтобы быть хорошим тренером, нужно проводить с игроком минимум 15−20 недель в году. Я не хочу быть тренером, который просто на связи по телефону. Я считаю, что нужен личный контакт, коммуникация, понимание игрока.

Конечно, сейчас технологии сделали этот процесс проще, но я всё равно считаю, что тренер должен быть рядом, должен видеть, как игрок живёт, не только на корте, но и вне корта. Конечно, идея тренировать очень заманчива, особенно если работать с таким игроком, с которым у меня есть связь Я чувствую, что могу ему помочь, но моему младшему ещё даже нет девяти лет, так что пока я всё ещё хочу побыть дома (смеётся), — сказала Клейстерс в интервью «Больше!».