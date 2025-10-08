Скидки
Ким Клейстерс раскрыла имя теннисистки, за которой следит в женском туре

Ким Клейстерс раскрыла имя теннисистки, за которой следит в женском туре
Ким Клейстерс
Комментарии

Четырёхкратная победительница ТБШ бывшая первая ракетка мира Ким Клейстерс рассказала, что следит за результатами подопечной своей академии - Елине Вандромме, которая в этом году выиграла юниорский US Open. Спортсменке 17 лет, и на данный момент она занимает 505-ю строчку в мировом рейтинге.

— Женский тур очень изменился, игроки тоже изменились. Ты следишь за кем-то сейчас? Может, тебе нравится кто-то из игроков или их стиль игры?
— Через мою академию я знаю одну девочку, она как раз только что выиграла юниорский US Open. Её брат и сестра тренировались у нас, так что я знаю её с самого детства, с шести-семи лет. Она всегда была в академии из-за своих брата и сестры. Сейчас я пристальнее слежу за её результатами, — приводит слова Клейстерс «БОЛЬШЕ! в YouTube».

