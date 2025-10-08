Клейстерс сравнила отношение игроков 2000-х к календарю турниров с современными

Четырёхкратная победительница ТБШ, бывшая первая ракетка мира бельгийка Ким Клейстерс высказалась о жалобах теннисистов на календарь турниров.

— Давай поговорим об игроках и о том, как они часто жалуются на календарь, на количество турниров. Плишкова сказала, что не понимает, почему все постоянно недовольны расписанием, почему все жалуются. Как ты думаешь, в наше время было так же?

— Да, было всё то же самое. Жалобы на календарь были, есть и будут всегда. Есть игроки, которые всем недовольны. Я была в совете WTA в 2003−2004 годах и два года только и слышала «календарь, календарь». И сейчас всё то же самое. Чтобы сократить теннисный сезон, нужно менять всю систему рейтинга, менять систему начисления очков. Только так получится что-то изменить. Но многие игроки не хотят, чтобы теннисный сезон становился короче.

— Они же жалуются каждую неделю. Они хотят играть выставочные турниры.

— Да, именно так. Это безвыходная ситуация. Организаторы, директоры турниров делают свою работу, предоставляют рабочие места, поднимают призовые. Многое меняется в лучшие стороны. Что есть, то есть. Это часть спорта. Мне кажется, угодить всем невозможно. Некоторые турниры должны существовать.

Например, турниры в ноябре, в декабре нужны, потому что совсем не у всех игроков на протяжении сезона получается сыграть много матчей. Так устроен теннис. Не все игроки доходят до финалов. Большинство выбывает в первом круге и во втором круге. Поэтому у них есть время на отдых перед следующим турниром, в отличие от игроков, которые доходят до финалов и выигрывают турниры. Я думаю, нужно просто понять, что длинный календарь — это часть нашего спорта, и смириться с этим, — сказала Клейстерс в интервью «Больше!».