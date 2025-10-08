Алекс де Минор вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае, где может сыграть с Медведевым

Седьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в четвертьфинал на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). В матче четвёртого круга он одержал победу над португальцем Нуну Боржешем со счётом 7:5, 6:2.

Матч продолжался 1 час 48 минут. За это время де Минор выполнил две подачи навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 12. На счету Боржеша два эйса, ни одной подачи навылет и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх заработанных.

В четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае Алекс де Минор сыграет с победителем матча Лёнер Тьен (США) — Даниил Медведев (Россия).