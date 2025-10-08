Скидки
Арина Соболенко — Ребекка Шрамкова, результат матча 8 октября 2025, счет 2:1, 2-й круг WTA-1000 в Ухане

Арина Соболенко с потерей сета пробилась в третий круг турнира в Ухане
Арина Соболенко
Комментарии

Лидер мирового рейтинга из Беларуси Арина Соболенко одержала победу в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). Со счётом 4:6, 6:3, 6:1 она обыграла представительницу Словакии Ребекку Шрамкову (68-я ракетка мира).

Ухань. 2-й круг
08 октября 2025, среда. 10:35 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		3 1
         
Ребекка Шрамкова
68
Словакия
Ребекка Шрамкова
Р. Шрамкова

Встреча продолжалась 1 час 58 минут. За это время Соболенко удалось выполнить семь эйсов и реализовать четыре брейк-пойнта из семи. Она допустила четыре двойные ошибки. Шрамкова выполнила девять подач навылет, реализовала 2 брейк-пойнта из 12 и допустила пять двойных ошибок.

В третьем круге хардовых соревнований Арина Соболенко сыграет с российской спортсменкой Людмилой Самсоновой.

Календарь турнира в Ухане
Сетка турнира в Ухане
