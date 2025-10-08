Арина Соболенко с потерей сета пробилась в третий круг турнира в Ухане

Лидер мирового рейтинга из Беларуси Арина Соболенко одержала победу в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). Со счётом 4:6, 6:3, 6:1 она обыграла представительницу Словакии Ребекку Шрамкову (68-я ракетка мира).

Встреча продолжалась 1 час 58 минут. За это время Соболенко удалось выполнить семь эйсов и реализовать четыре брейк-пойнта из семи. Она допустила четыре двойные ошибки. Шрамкова выполнила девять подач навылет, реализовала 2 брейк-пойнта из 12 и допустила пять двойных ошибок.

В третьем круге хардовых соревнований Арина Соболенко сыграет с российской спортсменкой Людмилой Самсоновой.