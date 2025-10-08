Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Хватит искать оправдания!» Стаббс — о словах Зверева про фаворитизм Алькараса и Синнера

«Хватит искать оправдания!» Стаббс — о словах Зверева про фаворитизм Алькараса и Синнера
Комментарии

Бывшая теннисистка, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Ренне Стаббс высказалась о словах немца Александра Зверева, что организаторы турниров делают корты специально под испанца Карлоса Алькараса и итальянца Янника Синнера.

«Зверев шутит? Если он думает, что они делают это, чтобы помочь Карлосу и Яннику, вот хороший пример. Эти ребята побеждают на любом покрытии. Приведите их в зал, на медленный корт, на каток, и они победят. Потому что они адаптируются. Ты же выходишь на корт, выбираешь неправильные удары у сетки, а форхенд подвёл тогда, когда это было наиболее важно. Хватит искать оправдания!» — приводит слова Стаббс Tennis365.

Материалы по теме
«Они хотят, чтобы Синнер и Алькарас хорошо играли». Зверев — о скорости покрытий в туре
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android