«Хватит искать оправдания!» Стаббс — о словах Зверева про фаворитизм Алькараса и Синнера

Бывшая теннисистка, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Ренне Стаббс высказалась о словах немца Александра Зверева, что организаторы турниров делают корты специально под испанца Карлоса Алькараса и итальянца Янника Синнера.

«Зверев шутит? Если он думает, что они делают это, чтобы помочь Карлосу и Яннику, вот хороший пример. Эти ребята побеждают на любом покрытии. Приведите их в зал, на медленный корт, на каток, и они победят. Потому что они адаптируются. Ты же выходишь на корт, выбираешь неправильные удары у сетки, а форхенд подвёл тогда, когда это было наиболее важно. Хватит искать оправдания!» — приводит слова Стаббс Tennis365.