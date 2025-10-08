Медведев — Тьен: онлайн-трансляция матча на «Мастерсе» в Шанхае начнётся в 15:00

Сегодня, 8 октября, в Шанхае (Китай) продолжается турнир серии «Мастерс». В рамках матча четвёртого круга встретятся 36-я ракетка мира американский теннисист Лёнер Тьен и россиянин Даниил Медведев, занимающий 18-ю строчку рейтинга ATP.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Лёнер Тьен — Даниил Медведев, начало которого запланировано на 15:00 мск.
|1
|2
|3
|
|
Счёт личных встреч — 2-0 в пользу Тьена. Он дважды выиграл у Медведева в этом году — во втором круге Australian Open со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:7 (8:10), 1:6, 7:6 (10:7), завершив игру почти в три часа ночи по Мельбурну, и чуть больше недели назад в полуфинале Пекина со счётом 5:7, 7:5, 4:0, отказ. В обоих поединках Даниил не подал на матч (при 6:5 в решающей партии в Мельбурне и при 5:3 во втором сете в Пекине), а в Китае не мог играть третий сет из-за сильных судорог и поэтому был вынужден сняться.
- 8 октября 2025
-
13:15
-
13:14
-
13:10
-
13:04
-
12:47
-
12:45
-
12:32
-
12:25
-
12:01
-
11:42
-
11:25
-
11:01
-
10:53
-
10:49
-
10:39
-
10:36
-
10:30
-
10:20
-
10:15
-
10:09
-
10:04
-
09:49
-
09:38
-
09:24
-
09:15
-
09:05
-
08:30
-
07:41
-
01:37
-
00:59
-
00:47
-
00:33
- 7 октября 2025
-
23:59
-
23:41
-
22:57