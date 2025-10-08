Скидки
Наоми Осака заявила о цели завершить 2025 год в топ-10 рейтинга WTA

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», 14-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака заявила, что поставила перед собой цель завершить нынешний сезон-2025 в топ-10 мирового рейтинга WTA.

«Конечно, я хочу закончить год в топ-10, но не хочу слишком сильно из-за этого переживать. Во время выступления в США, когда у меня была хорошая серия матчей, я не особо думала о рейтингах.

Но Томаш (Викторовски, тренер Осаки. — Прим. «Чемпионата») сказал мне, что есть небольшая разница между 16-м номером посева и около того. Так что, думаю, это моя цель на конец года», — приводит слова Осаки Tennis365.

Комментарии
