Ольховский: у Мирры Андреевой присутствует неуверенность в себе

Чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский высказался о поведении российской теннисистки Мирры Андреевой в матче первого круга на турнире в Ухане (Китай).

«Что касается поражения Андреевой от Зигемунд, у Мирры присутствует неуверенность в себе. Всё дело в психологии. Наверное, было слишком много ожиданий, большой груз ответственности, и ей очень хочется попасть на Итоговый турнир. Поэтому в совокупности не получается.

Эмоциональная и нецензурная речь — это уже обыденность. Мирра — не первая и не последняя, кто так высказывается. К сожалению, в спорте язык становится всё грубее и грубее. Для кого-то это плохо, а для кого-то — нормально. Каждому своё», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.