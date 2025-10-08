Скидки
Четыре американки лидируют по количеству побед в трёхсетовых матчах в 2025 году

Четыре американские теннисистки занимают лидирующие позиции по количеству побед в трёхсетовых матчах в нынешнем сезоне.

Лучшей по этому показателю является чемпионка Australian Open — 2025 Мэдисон Киз, у неё 15 побед в трёхсетовиках в 2025 году. Второе место делят Джессика Пегула и двукратная финалистка турниров «Большого шлема» Аманда Анисимова с 13 победами у каждой. Четвёртый показатель у чемпионки «Ролан Гаррос» — 2025 Кори Гауфф (12).

В 2025 году американские теннисистки принимали участие во всех финалах на турнирах «Большого шлема». На Australian Open это была Мэдисон Киз, на «Ролан Гаррос» — Кори Гауфф, на Уимблдоне и US Open — Аманда Анисимова.

