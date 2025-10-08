«Они как чёрное и белое». Экс-теннисист Робредо — о соперничестве Синнера и Алькараса

Бывшая пятая ракетка мира из Испании Томми Робредо высказался о противостоянии Янника Синнера и Карлоса Алькараса. Он подчеркнул сильные стороны обоих теннисистов.

— Полезно ли для тенниса, что они забирают так много финалов?

— Когда из женского тенниса ушла Серена Уильямс, образовался вакуум. Один турнир выигрывала одна, следующий — другая. Для фанатов это не всегда хорошо. На крупных соревнованиях хочется видеть двоих лучших, чтобы они разыгрывали все титулы «Большого шлема» между собой. К тому же нам повезло, что оба являются примером для подражания, как раньше Рафа или Серена. Они любят фанатов, заполняют трибуны — это впечатляет. Я в восторге от них обоих.

— Что привлекает в их соперничестве?

— Оба мне импонируют по-разному. Алькарас своей интуитивностью, энергичностью, умением вызвать огромную страсть у публики. У него врождённый талант, он делает дроп-шоты, параллельные удары, фееричные комбинации. Синнер — машина. Не ошибается, всегда в нужном месте на корте. Они как чёрное и белое, что делает их противостояние интересным для фанатов, — приводит слова Робредо Mundo Deportivo.