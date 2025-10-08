Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Они как чёрное и белое». Экс-теннисист Робредо — о соперничестве Синнера и Алькараса

«Они как чёрное и белое». Экс-теннисист Робредо — о соперничестве Синнера и Алькараса
Карлос Алькарас и Янник Синнер
Аудио-версия:
Комментарии

Бывшая пятая ракетка мира из Испании Томми Робредо высказался о противостоянии Янника Синнера и Карлоса Алькараса. Он подчеркнул сильные стороны обоих теннисистов.

— Полезно ли для тенниса, что они забирают так много финалов?
— Когда из женского тенниса ушла Серена Уильямс, образовался вакуум. Один турнир выигрывала одна, следующий — другая. Для фанатов это не всегда хорошо. На крупных соревнованиях хочется видеть двоих лучших, чтобы они разыгрывали все титулы «Большого шлема» между собой. К тому же нам повезло, что оба являются примером для подражания, как раньше Рафа или Серена. Они любят фанатов, заполняют трибуны — это впечатляет. Я в восторге от них обоих.

— Что привлекает в их соперничестве?
— Оба мне импонируют по-разному. Алькарас своей интуитивностью, энергичностью, умением вызвать огромную страсть у публики. У него врождённый талант, он делает дроп-шоты, параллельные удары, фееричные комбинации. Синнер — машина. Не ошибается, всегда в нужном месте на корте. Они как чёрное и белое, что делает их противостояние интересным для фанатов, — приводит слова Робредо Mundo Deportivo.

Материалы по теме
Синнера доконали жара и влажность Шанхая. Был в 2 очках от победы, но снялся из-за судорог
Синнера доконали жара и влажность Шанхая. Был в 2 очках от победы, но снялся из-за судорог
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android