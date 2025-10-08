Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Селиваненко объяснил поражение Мирры Андреевой от Лауры Зигемунд

Селиваненко объяснил поражение Мирры Андреевой от Лауры Зигемунд
Комментарии

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко высказался о поражении российской теннисистки Мирры Андреевой в первом круге турнира категории WTA-1000 от немки Лауры Зигемунд — 7:6, 3:6, 3:6.

Ухань. 2-й круг
07 октября 2025, вторник. 15:50 МСК
Мирра Андреева
5
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		3 3
6 4 		6 6
         
Лаура Зигемунд
57
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд

«На мой взгляд, Мирра, как и многие другие в туре, просто выдохлась и физически, и морально к концу изнурительного сезона. Но это ни в коей мере не умаляет успех Лауры, которая своей игрой показывает, какой долгой может быть карьера и как можно выигрывать и получать удовольствие, когда, казалось бы, на это сложно рассчитывать», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Ольховский: у Мирры Андреевой присутствует неуверенность в себе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android