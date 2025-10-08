Селиваненко объяснил поражение Мирры Андреевой от Лауры Зигемунд
Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко высказался о поражении российской теннисистки Мирры Андреевой в первом круге турнира категории WTA-1000 от немки Лауры Зигемунд — 7:6, 3:6, 3:6.
Ухань. 2-й круг
07 октября 2025, вторник. 15:50 МСК
5
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|3
|
|6
|6
57
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
«На мой взгляд, Мирра, как и многие другие в туре, просто выдохлась и физически, и морально к концу изнурительного сезона. Но это ни в коей мере не умаляет успех Лауры, которая своей игрой показывает, какой долгой может быть карьера и как можно выигрывать и получать удовольствие, когда, казалось бы, на это сложно рассчитывать», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
