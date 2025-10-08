Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Риндеркнеш и Вашеро вышли в дебютные четвертьфиналы на «Мастерсе». Они двоюродные братья

Риндеркнеш и Вашеро вышли в дебютные четвертьфиналы на «Мастерсе». Они двоюродные братья
Комментарии

54-я ракетка мира 30-летний французский теннисист Артур Риндеркнеш и 204-й номер рейтинга 26-летний Валентен Вашеро из Монако впервые в своих карьерах вышли в четвертьфиналы на турнире серии «Мастерс» в одиночном разряде в Шанхае (Китай). Они являются двоюродными братьями.

«Я очень счастлив. Спросите статистиков, выходили ли когда-нибудь два двоюродных брата в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» одновременно.

И нам очень повезло, что с нами здесь мой другой двоюродный брат, Бенжамен, который является и тренером Валентена, и его сводным братом. Он меня немного подбадривает, это очень здорово», — приводит слова Риндеркнеша We love tennis.

Материалы по теме
Артур Риндеркнеш вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае, обыграв Легечку
Вашеро стал первым в истории представителем Монако, вышедшим в четвертьфинал турнира ATP
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android