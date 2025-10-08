Риндеркнеш и Вашеро вышли в дебютные четвертьфиналы на «Мастерсе». Они двоюродные братья

54-я ракетка мира 30-летний французский теннисист Артур Риндеркнеш и 204-й номер рейтинга 26-летний Валентен Вашеро из Монако впервые в своих карьерах вышли в четвертьфиналы на турнире серии «Мастерс» в одиночном разряде в Шанхае (Китай). Они являются двоюродными братьями.

«Я очень счастлив. Спросите статистиков, выходили ли когда-нибудь два двоюродных брата в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» одновременно.

И нам очень повезло, что с нами здесь мой другой двоюродный брат, Бенжамен, который является и тренером Валентена, и его сводным братом. Он меня немного подбадривает, это очень здорово», — приводит слова Риндеркнеша We love tennis.