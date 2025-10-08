Томми Робредо: сложно сказать, когда появится теннисист уровня Синнера или Алькараса

Бывшая пятая ракетка мира испанский теннисист Томми Робредо прокомментировал противостояние Янника Синнера и Карлоса Алькараса. Он предположил, когда может появиться третий человек, способный бороться с ними на одинаковом уровне.

— Они не оставляют шансов остальным. Может ли появиться третий игрок?

— Сейчас сложно об этом сказать. В один день в туре может появиться тот, кто их обыграет. Возможно, через несколько лет появится молодой игрок, но разница сейчас огромна, — приводит слова Робредо Mundo Deportivo.

Карлос Алькарас на данный момент занимает первую строчку рейтинга АТР, а Янник Синнер — вторую.