Томми Робредо: сложно сказать, когда появится теннисист уровня Синнера или Алькараса

Карлос Алькарас и Янник Синнер
Бывшая пятая ракетка мира испанский теннисист Томми Робредо прокомментировал противостояние Янника Синнера и Карлоса Алькараса. Он предположил, когда может появиться третий человек, способный бороться с ними на одинаковом уровне.

— Они не оставляют шансов остальным. Может ли появиться третий игрок?
— Сейчас сложно об этом сказать. В один день в туре может появиться тот, кто их обыграет. Возможно, через несколько лет появится молодой игрок, но разница сейчас огромна, — приводит слова Робредо Mundo Deportivo.

Карлос Алькарас на данный момент занимает первую строчку рейтинга АТР, а Янник Синнер — вторую.

