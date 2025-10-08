Линда Носкова обыграла Наоми Осаку во втором круге турнира WTA-1000 в Ухане
17-я ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова обыграла японку Наоми Осаку (16-й номер рейтинга) в матче второго круга турнира серии WTA-1000 в Ухане (Китай). Счёт — 7:6 (7:2), 6:3.
Ухань. 2-й круг
08 октября 2025, среда. 12:10 МСК
16
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
17
Линда Носкова
Л. Носкова
Встреча продолжалась 1 час 28 минут. За это время Носкова выполнила три эйса, реализовала один брейк-пойнт из двух и допустила две двойные ошибки. Осака выполнила пять подач навылет, не смогла реализовать два брейк-пойнта и допустила три двойные ошибки.
В третьем круге престижных соревнований чешская теннисистка Линда Носкова сыграет с победительницей встречи Жаклин Кристиан (Румыния) — Елена Рыбакина (Казахстан).
