«Как можно отказать?» Паолини рассказала о ценном совете от Синнера

Восьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини рассказала, что четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» Янник Синнер дал совет в отношении её игры.

«В прошлом году во время финального раунда Кубка Дэвиса мой бывший тренер Ренцо Фурлан разговаривал с Янником. Он сказал, что я кое-что не делаю на корте. Не могу сказать, что именно, потому что мои соперницы сразу поймут!

Мой тренер подошёл ко мне и сказал: «Янник сказал, что тебе нужно это сделать». Ну, когда Янник говорит тебе что-то делать, ты просто обязан это сделать. Как можно отказать совету Янника?» — приводит слова Паолини We love tennis.