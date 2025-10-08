Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Томми Робредо предположил, смогут ли Алькарас и Синнер превзойти «Большую тройку»

Томми Робредо предположил, смогут ли Алькарас и Синнер превзойти «Большую тройку»
Янник Синнер и Карлос Алькарас
Аудио-версия:
Комментарии

Экс пятая ракетка мира из Испании Томми Робредо ответил на вопрос, смогут ли Янник Синнер и Карлос Алькарас превзойти по достижениям Рафаэля Надаля, Новака Джоковича и Роджера Федерера.

— Могут ли они превзойти «Большую тройку»?
— По качеству и по тому, что они уже делают, их можно сравнить с «Большой тройкой». Но надо проследить, продержатся ли они так же долго — 20-30 лет. Те в своё время были очень хороши. Молодым тогда потребовалось время, чтобы прийти к вершине, и они это сделали, а ветераны немного потеряли уровень.

— А смогут ли они достичь 20 побед на ТБШ Федерера, 22 у Надаля или же превзойти 24 титула Джоковича?
— Это непростая задача. Сейчас счёт — 24:6. Алькарасу 22 года. Ему нужно выиграть около четырёх–пяти титулов подряд, а это уже очень сложно. Нужно поддерживать высочайший уровень много лет. Возможно, получится, но сложно. В этом и прошлом году титулы распределились поровну: по два, — приводит слова Робредо Mundo Deportivo.

Карлос Алькарас на данный момент занимает первую строчку рейтинга АТР, а Янник Синнер — вторую.

Материалы по теме
Томми Робредо: сложно сказать, когда появится теннисист уровня Синнера или Алькараса
«Они как чёрное и белое». Экс-теннисист Робредо — о соперничестве Синнера и Алькараса
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android