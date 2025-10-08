Томми Робредо предположил, смогут ли Алькарас и Синнер превзойти «Большую тройку»

Экс пятая ракетка мира из Испании Томми Робредо ответил на вопрос, смогут ли Янник Синнер и Карлос Алькарас превзойти по достижениям Рафаэля Надаля, Новака Джоковича и Роджера Федерера.

— Могут ли они превзойти «Большую тройку»?

— По качеству и по тому, что они уже делают, их можно сравнить с «Большой тройкой». Но надо проследить, продержатся ли они так же долго — 20-30 лет. Те в своё время были очень хороши. Молодым тогда потребовалось время, чтобы прийти к вершине, и они это сделали, а ветераны немного потеряли уровень.

— А смогут ли они достичь 20 побед на ТБШ Федерера, 22 у Надаля или же превзойти 24 титула Джоковича?

— Это непростая задача. Сейчас счёт — 24:6. Алькарасу 22 года. Ему нужно выиграть около четырёх–пяти титулов подряд, а это уже очень сложно. Нужно поддерживать высочайший уровень много лет. Возможно, получится, но сложно. В этом и прошлом году титулы распределились поровну: по два, — приводит слова Робредо Mundo Deportivo.

Карлос Алькарас на данный момент занимает первую строчку рейтинга АТР, а Янник Синнер — вторую.