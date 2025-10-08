Скидки
Мирра Андреева покинет топ-5 рейтинга WTA после поражения во втором круге Уханя

18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева опустится в рейтинге WTA по итогам турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). Вчера, 7 октября, россиянка потерпела поражение во втором круге от немки Лауры Зигемунд со счётом 7:6, 3:6, 3:6.

Ухань. 2-й круг
07 октября 2025, вторник. 15:50 МСК
Мирра Андреева
5
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		3 3
6 4 		6 6
         
Лаура Зигемунд
57
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд

Андреева опустится с пятой позиции как минимум на шестую. Её уже точно обойдёт американка Джессика Пегула, которая вышла в третий круг Уханя. Также подвинуть россиянку могут итальянка Жасмин Паолини и Елена Рыбакина из Казахстана.

В гонке на Итоговый турнир — 2025 Мирра Андреева идёт на седьмой позиции. Её также могут подвинуть Паолини и Рыбакина при успешном выступлении в Ухане.

