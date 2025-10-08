Соболенко выиграла 18 матчей подряд на турнире в Ухане и повторила достижение Возняцки
Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала 18-ю победу подряд на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай). Сегодня, 8 октября, она обыграла словачку Ребекку Шрамкову — 4:6, 6:3, 6:1.
Ухань. 2-й круг
08 октября 2025, среда. 10:35 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|3
|1
68
Ребекка Шрамкова
Р. Шрамкова
Соболенко никогда не проигрывала матч в Ухане, там она выиграла три подряд титула — в 2018, 2019 и 2024 годах. С 2020 по 2023 года турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.
Арина Соболенко стала второй теннисисткой в XXI веке, которой удалось выиграть первые 18 матчей на одном турнире. Первой это сделала датчанка Каролина Возняцки на турнире в Нью-Хэйвене с 2008 по 2011 год, там она выиграла 20 матчей и четыре титула подряд.
