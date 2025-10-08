Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Соболенко выиграла 18 матчей подряд на турнире в Ухане и повторила достижение Возняцки

Соболенко выиграла 18 матчей подряд на турнире в Ухане и повторила достижение Возняцки
Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала 18-ю победу подряд на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай). Сегодня, 8 октября, она обыграла словачку Ребекку Шрамкову — 4:6, 6:3, 6:1.

Ухань. 2-й круг
08 октября 2025, среда. 10:35 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		3 1
         
Ребекка Шрамкова
68
Словакия
Ребекка Шрамкова
Р. Шрамкова

Соболенко никогда не проигрывала матч в Ухане, там она выиграла три подряд титула — в 2018, 2019 и 2024 годах. С 2020 по 2023 года турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.

Арина Соболенко стала второй теннисисткой в XXI веке, которой удалось выиграть первые 18 матчей на одном турнире. Первой это сделала датчанка Каролина Возняцки на турнире в Нью-Хэйвене с 2008 по 2011 год, там она выиграла 20 матчей и четыре титула подряд.

Материалы по теме
Соболенко вышла в третий круг Уханя! Ждём появления на корте Даниила Медведева. LIVE!
Live
Соболенко вышла в третий круг Уханя! Ждём появления на корте Даниила Медведева. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android