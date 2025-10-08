Жасмин Паолини вышла в третий круг «тысячника» в Ухане, обыграв Юань Юэ

Восьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини обыграла представительницу Китая Юань Юэ (109-й номер рейтинга) в матче второго круга турнира серии WTA-1000 в Ухане (Китай). Счёт — 3:6, 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 10 минут. За это время итальянка выполнила один эйс, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала два брейк-пойнта из семи. Китаянка выполнила пять подач навылет, реализовала два брейк-пойнта из восьми и допустила семь двойных ошибок.

В третьем круге престижных соревнований итальянская теннисистка Жасмин Паолини сыграет с 10-й сеянной датской спортсменкой Кларой Таусон.