Жасмин Паолини вышла в третий круг «тысячника» в Ухане, обыграв Юань Юэ
Поделиться
Восьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини обыграла представительницу Китая Юань Юэ (109-й номер рейтинга) в матче второго круга турнира серии WTA-1000 в Ухане (Китай). Счёт — 3:6, 6:4, 6:3.
Ухань. 2-й круг
08 октября 2025, среда. 14:10 МСК
8
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|3
109
Юань Юэ
Ю. Юэ
Встреча продолжалась 2 часа 10 минут. За это время итальянка выполнила один эйс, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала два брейк-пойнта из семи. Китаянка выполнила пять подач навылет, реализовала два брейк-пойнта из восьми и допустила семь двойных ошибок.
В третьем круге престижных соревнований итальянская теннисистка Жасмин Паолини сыграет с 10-й сеянной датской спортсменкой Кларой Таусон.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 октября 2025
-
16:22
-
16:00
-
15:38
-
15:13
-
14:55
-
14:39
-
14:23
-
13:47
-
13:43
-
13:36
-
13:15
-
13:14
-
13:10
-
13:04
-
12:47
-
12:45
-
12:32
-
12:25
-
12:01
-
11:42
-
11:25
-
11:01
-
10:53
-
10:49
-
10:39
-
10:36
-
10:30
-
10:20
-
10:15
-
10:09
-
10:04
-
09:49
-
09:38
-
09:24
-
09:15