Жасмин Паолини — Юань Юэ, результат матча 8 октября 2025, счет 2:1, 2-й круг WTA-1000 в Ухане

Жасмин Паолини вышла в третий круг «тысячника» в Ухане, обыграв Юань Юэ
Жасмин Паолини
Комментарии

Восьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини обыграла представительницу Китая Юань Юэ (109-й номер рейтинга) в матче второго круга турнира серии WTA-1000 в Ухане (Китай). Счёт — 3:6, 6:4, 6:3.

Ухань. 2-й круг
08 октября 2025, среда. 14:10 МСК
Жасмин Паолини
8
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		4 3
         
Юань Юэ
109
Китай
Юань Юэ
Ю. Юэ

Встреча продолжалась 2 часа 10 минут. За это время итальянка выполнила один эйс, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала два брейк-пойнта из семи. Китаянка выполнила пять подач навылет, реализовала два брейк-пойнта из восьми и допустила семь двойных ошибок.

В третьем круге престижных соревнований итальянская теннисистка Жасмин Паолини сыграет с 10-й сеянной датской спортсменкой Кларой Таусон.

Календарь турнира в Ухане
Сетка турнира в Ухане
Арина Соболенко с потерей сета пробилась в третий круг турнира в Ухане
