«Это Мадонна!» Директор турнира в Страсбурге рассказал забавную историю про Марию Шарапову

Директор турнира во французском Страсбурге Денис Нэгелен вспомнил, как российская теннисистка Мария Шарапова играла на его турнире, и поделился забавной историей её участия там в 2010 году.

«Она была одной из двух самых прибыльных теннисисток того времени, наряду с Сереной Уильямс. Исключительно профессиональная и очень требовательная девушка, невероятно привлекательная, с медийной властью и гламуром, которым не обладает ни одна нынешняя теннисистка… По сути, это Мадонна!

После первого раунда, в котором она проиграла сет, она сказала мне: «Ты волновался? Не волнуйся, я выиграю твой турнир». И она его выиграла», — приводит слова Нэгелена We love tennis.