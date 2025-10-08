Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Это Мадонна!» Директор турнира в Страсбурге рассказал забавную историю про Марию Шарапову

«Это Мадонна!» Директор турнира в Страсбурге рассказал забавную историю про Марию Шарапову
Комментарии

Директор турнира во французском Страсбурге Денис Нэгелен вспомнил, как российская теннисистка Мария Шарапова играла на его турнире, и поделился забавной историей её участия там в 2010 году.

«Она была одной из двух самых прибыльных теннисисток того времени, наряду с Сереной Уильямс. Исключительно профессиональная и очень требовательная девушка, невероятно привлекательная, с медийной властью и гламуром, которым не обладает ни одна нынешняя теннисистка… По сути, это Мадонна!

После первого раунда, в котором она проиграла сет, она сказала мне: «Ты волновался? Не волнуйся, я выиграю твой турнир». И она его выиграла», — приводит слова Нэгелена We love tennis.

Материалы по теме
Мирра Андреева покинет топ-5 рейтинга WTA после поражения во втором круге Уханя
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android