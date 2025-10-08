Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Феликс Оже-Альяссим — Лоренцо Музетти, результат матча 8 октября 2025, счёт 2:0, 4-й круг Мастерс Шанхай

Феликс Оже-Альяссим обыграл Музетти и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае
Комментарии

13-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел в четвертьфинал на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). В четвёртом круге он одержал победу над итальянцем Лоренцо Музетти (девятый номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:2.

Шанхай. 4-й круг
08 октября 2025, среда. 13:40 МСК
Феликс Оже-Альяссим
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Лоренцо Музетти
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

Матч продолжался 1 час 26 минут. За это время Оже-Альяссим выполнил шесть подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Музетти три эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх заработанных.

В четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае Феликс Оже-Альяссим сыграет с французским теннисистом Артуром Риндеркнешем.

Календарь турнира в Шанхае
Сетка турнира в Шанхае
Материалы по теме
Медведев сражается за 1/4 финала Шанхая с опасным американцем! Даня, давай! LIVE!
Live
Медведев сражается за 1/4 финала Шанхая с опасным американцем! Даня, давай! LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android