Феликс Оже-Альяссим обыграл Музетти и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае

13-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел в четвертьфинал на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). В четвёртом круге он одержал победу над итальянцем Лоренцо Музетти (девятый номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:2.

Матч продолжался 1 час 26 минут. За это время Оже-Альяссим выполнил шесть подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Музетти три эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх заработанных.

В четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае Феликс Оже-Альяссим сыграет с французским теннисистом Артуром Риндеркнешем.