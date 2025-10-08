Феликс Оже-Альяссим обыграл Музетти и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае
13-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел в четвертьфинал на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). В четвёртом круге он одержал победу над итальянцем Лоренцо Музетти (девятый номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:2.
Шанхай. 4-й круг
08 октября 2025, среда. 13:40 МСК
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Матч продолжался 1 час 26 минут. За это время Оже-Альяссим выполнил шесть подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Музетти три эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх заработанных.
В четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае Феликс Оже-Альяссим сыграет с французским теннисистом Артуром Риндеркнешем.
