«Не судите и не судимы будете». Сафина поддержала Мирру Андрееву после срыва в Ухане

Бывшая первая ракетка мира, трёхкратная финалистка турниров «Большого шлема» российская теннисистка Динара Сафина высказалась о поражении Мирры Андреевой во втором круге турнира в Ухане (Китай), а также о её поведении по ходу матча.

«Раз уж тут все обсуждают Мирру, её поведение. Мне хочется такую вещь сказать: не судите и не судимы будете. Вы считаете, правильно или неправильно она повела себя…

У меня больше момент такой: Мирра, что именно у тебя произошло, что ты так не справилась со своими эмоциями? Мне самой интересно. Потому что каждый из нас, даже взрослые, мы не справляемся со своими эмоциями, выплёскиваем такие вещи, говорим друг другу, что иногда потом думаешь: «Боже мой!» А вы осуждаете человека, который только прорывается во взрослую жизнь. Поэтому давайте будем более дружелюбны друг к другу.

Просто хочется знать, в чём была причина. Потому что я не думаю, что это смысл был в проигрыше или выигрыше. Все мы выигрываем, проигрываем. Учесть, что сезон у неё очень хороший. Да, может быть, не такой хороший после «Ролан Гаррос», как она ожидала, но это часть роста, часть становления игрока. Бывает такое, что не всё складывается, как ты планируешь или как ты мечтаешь. Но ты учишься, и становишься только лучше.

Я помню, у меня было один раз, когда я плакала весь матч. Не могла остановиться, просто с первого мяча начала плакать. У меня слёзы лились градом. Спросить, что у меня произошло, а я скажу, ничего, просто рыдала», — сказала Сафина в видео телеграм-канала «Лучший теннисный подкаст.