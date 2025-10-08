Арина Соболенко оценила первую победу после US Open — 2025 на турнире в Ухане

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу во втором круге на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай). Она провела первый матч с победного US Open — 2025, обыграв словачку Ребекку Шрамкову — 4:6, 6:3, 6:1.

«Должна сказать, что она играла в невероятный теннис, особенно в первом сете, я мало что могла сделать. Знала, после небольшого перерыва будет непросто вернуться в ритм, но очень рада, что во втором сете нашла свою игру, включилась. Думаю, сыграла действительно здорово», — приводит слова Соболенко пресс-служба WTA.