Теннис

Арина Соболенко оценила первую победу после US Open — 2025 на турнире в Ухане

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу во втором круге на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай). Она провела первый матч с победного US Open — 2025, обыграв словачку Ребекку Шрамкову — 4:6, 6:3, 6:1.

Ухань. 2-й круг
08 октября 2025, среда. 10:35 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		3 1
         
Ребекка Шрамкова
68
Словакия
Ребекка Шрамкова
Р. Шрамкова

«Должна сказать, что она играла в невероятный теннис, особенно в первом сете, я мало что могла сделать. Знала, после небольшого перерыва будет непросто вернуться в ритм, но очень рада, что во втором сете нашла свою игру, включилась. Думаю, сыграла действительно здорово», — приводит слова Соболенко пресс-служба WTA.

