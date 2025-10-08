Скидки
Медведев — Тьен: россиянин вырвал первый сет на тай-брейке на «Мастерсе» в Шанхае

Медведев — Тьен: россиянин вырвал первый сет на тай-брейке на «Мастерсе» в Шанхае
Комментарии

В эти минуты проходит матч четвёртого круга на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай), в котором встречаются 36-я ракетка мира американский теннисист Лёнер Тьен и россиянин Даниил Медведев, занимающий 18-ю строчку рейтинга ATP.

Первый сет поединка остался за российским теннисистом со счётом 7:6 (8:6). Медведев подавал на партию при 5:4. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Лёнер Тьен — Даниил Медведев.

Шанхай. 4-й круг
08 октября 2025, среда. 15:30 МСК
Лёнер Тьен
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
6 6 		7 7 2
7 8 		6 1 2
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Счёт личных встреч — 2-0 в пользу Тьена. Он дважды выиграл у Медведева в этом году — во втором круге Australian Open со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:7 (8:10), 1:6, 7:6 (10:7), завершив игру почти в три часа ночи по Мельбурну, и чуть больше недели назад в полуфинале Пекина со счётом 5:7, 7:5, 4:0, отказ.

