«Всё зависит от меня». Алекс де Минор — о возможности отбора на Итоговый турнир ATP

Алекс де Минор
Аудио-версия:
Комментарии

Австралийский теннисист восьмая ракетка мира Алекс де Минор высказался о возможности отбора на Итоговый турнир АТР — 2025. Сейчас он идёт на седьмом месте в чемпионской гонке. Рассчитывать на благоприятный исход приходится из-за стабильности, которую спортсмен обрёл.

«Моя позиция проста: всё зависит только от меня. Знаю, если выиграю достаточно матчей до конца сезона, скорее всего, отберусь на Итоговый турнир ATP. Поэтому не слежу за тем, что делают другие. Нужно играть свободно, смело, а не просто перебрасывать мячи, ведь так крупные турниры не выигрываются.

Улучшение подачи стало ключевым фактором прогресса в последние недели. Немного подкорректировал технику, стал попадать с высоким процентом первых подач и держать хороший ритм. Больше всего горжусь своей стабильностью — у меня уже 50 побед в сезоне. Но всё равно стремлюсь к гораздо большему, нежели уже достиг», — сказал де Минор на пресс-конференции.

