Янник Синнер — об Олимпиаде-2026: это будет грандиозное событие

Янник Синнер
Вторая ракетка мира Янник Синнер высказался о зимней Олимпиаде-2026, которая пройдёт в Италии. Теннисист стал послом международного спортивного форума.

— Зимняя Олимпиада в следующем году пройдёт в твоих родных местах. Будешь ли ты как-то принимать участие в ней?
— Да, собираюсь быть волонтером. Уже говорил об этом пять раз. Это грандиозное событие. Будет очень-очень масштабно. Люди также узнают о другой части мира, где есть природа, горы, снег. Это точно будет замечательно», — приводит слова Синнера аккаунт The Sinner Times в социальных сетях.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля.

