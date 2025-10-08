«Как будто все тихони, никто не ругается матом». Потапова заступилась за Мирру Андрееву
51-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова поддержала 18-летнюю соотечественницу Мирру Андрееву после критики в сторону её поведения во время матча второго круга на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай) с представительницей Германии Лаурой Зигемунд. Андреева несколько раз нецензурно выражалась по ходу игры.
Ухань. 2-й круг
07 октября 2025, вторник. 15:50 МСК
5
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|3
|
|6
|6
57
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
«Что же так все накинулись на Мирру?! Прямо надо каждому высказать философскую точку зрения и обсудить, как же так произошло… Как будто все тихони, и никто не ругается матом. Будьте проще! Мирра, в твоих рядах. P. S. я знаю, ты у меня тут есть», — написала Потапова в своём телеграм-канале.
