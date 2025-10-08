Скидки
Теннис

Оже-Альяссим — о свадьбе: тур может подождать, когда в жизни происходят такие моменты

Оже-Альяссим — о свадьбе: тур может подождать, когда в жизни происходят такие моменты
13-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим рассказал, волновался ли он насчёт возвращения в тур после свадьбы, отметив, что столь важные моменты в жизни стоят вынужденной паузы в теннисной карьере.

– До этого ты пропустил несколько недель — мы знаем, по какой причине. Волновался ли ты, находясь дома, что будет сложно вернуться и сыграть на таком уровне? И насколько важна эта победа, особенно в контексте гонки в Турин?
– Честно, не волновался ни секунды. Я женился. Если бы в день свадьбы думал о теннисе — это была бы совсем другая проблема (смеётся). Провёл две лучшие недели в жизни — с женой, семьёй, друзьями. Это было потрясающее время.

Тур может подождать, когда в жизни происходят такие моменты. Но если серьёзно, это был отличный личный опыт, возможность немного отдохнуть. Я приехал сюда пораньше, чтобы потренироваться. Мог бы сыграть в Токио или Пекине, однако это было невозможно — не тренировался достаточно последние недели.

Думаю, поступил правильно, приехав сюда заранее, потренировавшись, расслабившись и подготовившись к хорошему турниру, – сказал Оже-Альяссим на пресс-конференции турнира в Шанхае.

