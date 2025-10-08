Оже-Альяссим — о предстоящей встрече с Риндеркнешем: ожидаю от него лучшего тенниса

13-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Мастерса в Шанхае с французом Артуром Риндеркнешем.

– Следующий соперник — Риндеркнеш, у него потрясающий турнир, он выбил нескольких сеяных игроков. Что тебя беспокоит больше всего? Какова стратегия?

– Его подача, она отличная. Нужно быть осторожным. Обычно сложно выиграть матч, полагаясь на один удар, например, только на форхенд или бэкхенд. Но с хорошей подачей можно держаться в игре и выигрывать матчи за счёт этого. Если он будет хорошо подавать, сможет навязать борьбу в каждом сете.

Кажется, оба раза, когда мы играли в этом году, у нас были тай-брейки. В Цинциннати точно был тай-брейк. Тогда Артур, к сожалению, испытывал физические трудности. Думаю, сейчас всё по-другому. Он готов, будет очень мотивирован. Ожидаю от него лучшего тенниса, – сказал Оже-Альяссим на пресс-конференции турнира в Шанхае.