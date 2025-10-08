Риндекркнеш — о своих результатах в Шанхае: они не взялись из ниоткуда

54-я ракетка мира французский теннисист Артур Риндеркнеш рассказал, почему считает своё успешное выступление на «Мастерсе» в Шанхае закономерностью, отметив, что находится в отличной физической форме.

«Эти результаты не взялись из ниоткуда. Я давно делаю правильные вещи, чтобы улучшаться. С тех пор как начал работать с Пуйем, я лучше контролирую эмоции в ключевые моменты и отточил технические и тактические детали. Сейчас я в отличной физической, ментальной и игровой форме и хочу идти дальше», – приводит слова Риндеркнеша Punto De Break.

На «Мастерсе» в Шанхае Риндеркнеш обыграл троих теннисистов из топ-40 рейтинга АТР: третью ракетку мира немца Александра Зверева (4:6, 6:3, 6:2), чеха Иржи Легечку (19-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 7:6 (7:5) и американца Алекса Михельсена (34-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4. За выход в полуфинал турнира он поспорит с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.