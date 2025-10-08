Рыбакина обыграла румынку Кристиан во втором круге турнира в Ухане
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла представительницу Румынии Жаклин Кристиан в матче второго круга турнира категории WTA-1000, который проходит в Ухане (Китай). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3, соперницы провели на корте 1 час 23 минуты.
Ухань. 2-й круг
08 октября 2025, среда. 16:40 МСК
48
Жаклин Кристиан
Ж. Кристиан
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
9
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Во время матча Рыбакина сделала 11 эйсов, допустила три двойные ошибки, а также реализовала два брейк-пойнта из семи. Жаклин Кристиан сделала четыре подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта.
В следующем круге Рыбакина сыграет с представительницей Чехии Линдой Носковой, обыгравшей во втором круге японку Наоми Осаку.
