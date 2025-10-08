Скидки
Теннис

Рыбакина обыграла румынку Кристиан во втором круге турнира в Ухане

Комментарии

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла представительницу Румынии Жаклин Кристиан в матче второго круга турнира категории WTA-1000, который проходит в Ухане (Китай). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3, соперницы провели на корте 1 час 23 минуты.

Ухань. 2-й круг
08 октября 2025, среда. 16:40 МСК
Жаклин Кристиан
48
Румыния
Жаклин Кристиан
Ж. Кристиан
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Елена Рыбакина
9
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Во время матча Рыбакина сделала 11 эйсов, допустила три двойные ошибки, а также реализовала два брейк-пойнта из семи. Жаклин Кристиан сделала четыре подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта.

В следующем круге Рыбакина сыграет с представительницей Чехии Линдой Носковой, обыгравшей во втором круге японку Наоми Осаку.

Календарь турнира в Ухане
Сетка турнира в Ухане
