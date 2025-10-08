Рыбакина обыграла румынку Кристиан во втором круге турнира в Ухане

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла представительницу Румынии Жаклин Кристиан в матче второго круга турнира категории WTA-1000, который проходит в Ухане (Китай). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3, соперницы провели на корте 1 час 23 минуты.

Во время матча Рыбакина сделала 11 эйсов, допустила три двойные ошибки, а также реализовала два брейк-пойнта из семи. Жаклин Кристиан сделала четыре подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта.

В следующем круге Рыбакина сыграет с представительницей Чехии Линдой Носковой, обыгравшей во втором круге японку Наоми Осаку.