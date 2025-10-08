Веснина: Андреева истощена эмоционально и физически — у неё опустошение

Победительница трёх турниров «Большого шлема» Елена Веснина заявила, что российская теннисистка Мирра Андреева испытывает эмоциональное и физическое истощение к концу игрового сезона.

«Мне кажется, что Мирра возложила на себя слишком большие ожидания. У неё был невероятный отрезок в начале сезона, где она, возможно, показала свой максимум на данный момент, выиграв два крупных титула и продемонстрировав хорошую игру. Мне кажется, что сейчас у Мирры не осталось сил на концовку сезона. Все ошибки связаны с тем, что она истощена эмоционально и физически, ведь Андреева очень юная теннисистка, которая провела в этом году очень много матчей.

Уже в азиатской серии видно, что у Мирры есть опустошение. Отсюда и такая эмоциональная речь в недавнем матче. Прекрасно её понимаю, потому что у меня было примерно также в концовке сезона в Азии — там тяжело держаться психологически. Силы на исходе, поэтому и выплёскиваются такие эмоции. Уверена, она с нетерпением ждёт отпуска», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.