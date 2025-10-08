Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев — Лёнер Тьен, результат матча 8 октября 2025, счёт 2:1, 4-й круг Мастерса в Шанхае

Даниил Медведев с трудом обыграл Тьена в 1/8 финала «Мастерса» в Шанхае
Комментарии

18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев одержал победу в четвёртом круге «Мастерса» в Шанхае над американцем Лёнером Тьеном (36-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 6:4.

Шанхай. 4-й круг
08 октября 2025, среда. 15:30 МСК
Лёнер Тьен
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 6 		7 7 4
7 8 		6 1 6
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Теннисисты провели на корте 2 часа 55 минут. За время матча Даниил Медведев выполнил десять подач навылет, допустив при этом 11 двойных ошибок, а также смог реализовать 4 из 12 брейк-пойнтов. Лёнер Тьен сделал два эйса, допустил три двойных ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми за встречу

В четвертьфинале турнира Медведев сыграет с представителем Австралии Алексом де Минором.

«Мастерс» в Шахае проходит с 1 по 10 октября. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер.

Сетка «Мастерса» в Шанхае
Календарь «Мастерса» в Шанхае
Материалы по теме
Медведев победил в Шанхае за 3 часа! Россиянин хромал, получил предупреждение, но дожал!
Live
Медведев победил в Шанхае за 3 часа! Россиянин хромал, получил предупреждение, но дожал!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android