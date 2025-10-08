Даниил Медведев с трудом обыграл Тьена в 1/8 финала «Мастерса» в Шанхае
Поделиться
18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев одержал победу в четвёртом круге «Мастерса» в Шанхае над американцем Лёнером Тьеном (36-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 6:4.
Шанхай. 4-й круг
08 октября 2025, среда. 15:30 МСК
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 7
|4
|
|6 1
|6
Даниил Медведев
Д. Медведев
Теннисисты провели на корте 2 часа 55 минут. За время матча Даниил Медведев выполнил десять подач навылет, допустив при этом 11 двойных ошибок, а также смог реализовать 4 из 12 брейк-пойнтов. Лёнер Тьен сделал два эйса, допустил три двойных ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми за встречу
В четвертьфинале турнира Медведев сыграет с представителем Австралии Алексом де Минором.
«Мастерс» в Шахае проходит с 1 по 10 октября. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 октября 2025
-
19:22
-
19:21
-
19:10
-
19:04
-
18:45
-
18:45
-
18:30
-
18:25
-
18:06
-
17:48
-
17:27
-
17:20
-
16:48
-
16:44
-
16:42
-
16:25
-
16:22
-
16:00
-
15:38
-
15:13
-
14:55
-
14:39
-
14:23
-
13:47
-
13:43
-
13:36
-
13:15
-
13:14
-
13:10
-
13:04
-
12:47
-
12:45
-
12:32
-
12:25
-
12:01