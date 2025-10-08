Даниил Медведев с трудом обыграл Тьена в 1/8 финала «Мастерса» в Шанхае

18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев одержал победу в четвёртом круге «Мастерса» в Шанхае над американцем Лёнером Тьеном (36-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 6:4.

Теннисисты провели на корте 2 часа 55 минут. За время матча Даниил Медведев выполнил десять подач навылет, допустив при этом 11 двойных ошибок, а также смог реализовать 4 из 12 брейк-пойнтов. Лёнер Тьен сделал два эйса, допустил три двойных ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми за встречу

В четвертьфинале турнира Медведев сыграет с представителем Австралии Алексом де Минором.

«Мастерс» в Шахае проходит с 1 по 10 октября. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер.