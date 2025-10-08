Медведев впервые в карьере обыграл американца Лёнера Тьена

Российский теннисист Даниил Медведев впервые в карьере обыграл 19-летнего американца Лёнера Тена (36-я ракетка мира). В матче четвёртого круга турнира серии «Мастерс» в Шанхае Медведев обыграл Тьена со счётом 7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 6:4. Соперники провели на корте почти три часа.
История встреч российского и американского теннисистов до выигрыша Медведева насчитывала две победы Тьена. Впервые это произошло во втором раунде Australian Open — 2025. Счёт встречи составил 6:3, 7:6 (7:4), 6:7 (8:10), 1:6, 7:6 (10:7) в пользу Тьена.
Вторую победу над Медведевым Тьен одержал в полуфинале Открытого чемпионата Китая — 2025, в ходе которого Медведев снялся по состоянию здоровья (5:7, 7:5, 4:0, отказ).
Следующим соперником Медведева на турнире в Шанхае станет австралиец Алекс де Минор.
